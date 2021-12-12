Один человек погиб при обрушении породы в руднике в Туве

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Рабочий погиб при обрушении породы в руднике горно-обогатительного комбината Кызыл-Таштыгского месторождения Тувы. Об этом ТАСС сообщили в региональной прокуратуре.

"Во время обрушения в шахте находились 5 работников, один из которых скончался на месте, остальные работники травм не получили", – говорится в сообщении.

По данному факту прокуратура совместно в Ростехнадзором и Государственной инспекцией труда начала проверку исполнения требований федерального законодательства в сфере промышленной безопасности и охраны труда.

Ранее сообщалось, что на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области произошло обрушение небольшого участка горных выработок, три человека получили травмы.

Предварительно, инцидент мог произойти из-за землетрясения. По данным Единой геофизической службы СО РАН, в Кузбассе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9.

