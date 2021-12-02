Один человек пострадал из-за обрушения породы на руднике в Приморье

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Обрушение породы произошло на руднике в городе Дальнегорск в Приморском крае. Об этом сообщается на официальном сайте регионального ГУ МЧС.

Информация о происшествии поступила в дежурную часть в 03:45 по местному времени. В 03:47 на место инцидента прибыли горноспасатели.

Всего в руднике на момент ЧП находилось 16 человек. При этом на аварийном участке оставались четверо рабочих.

"Из них один человек попал под закол породы. Обнаружив мужчину спасатели произвели осмотр и оказали ему доврачебную помощь", – рассказали в МЧС.

В 05:32 пострадавшего подняли на поверхность и передали медикам. В данный момент работы на аварийном участке прекращены.

Ранее стало известно о задымлении на шахте "Листвяжная" в городе Белове. Предварительно, очаг пожара находился в вентиляционной штольне. При этом возгорание не вызвало разрушений внутри шахты.

Сообщалось, что в результате произошедшего погибли 52 человека. Затем в МЧС уточнили информацию: спасатели заявили, что жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Позже стало известно, что один из спасателей выжил. Ему поставили диагноз "отравление угарным газом и переохлаждение". Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Председатель СК Александр Бастрыкин передал в центральный аппарат ведомства два уголовных дела по факту ЧП.