Из шахты в Кузбассе эвакуируют почти 140 человек

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В результате обрушения на шахте в Кузбассе под угрозой оказались 140 человек. В настоящее время их эвакуируют спасатели, передает пресс-служба МЧС РФ.

Уточняется, что из-за ЧП пострадали два человека. На объекте произошел выброс метана.

По имеющимся данным, обрушение угля случилось в шахте "Анжерская-Южная".

По информации источника ТАСС, в результате случившегося погиб один человек. Кроме того, еще один человек пострадал. О его состоянии не сообщается.

Ранее рабочий погиб в шахте в Кемеровской области. Мужчину зажало между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы.

