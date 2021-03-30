Следователи начали проверку после обвала породы на руднике в Приморье

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Прокуратура начала проверку по факту обрушения горной породы на руднике в Приморье. Об этом заявила РИА Новости старший помощник прокурора края по взаимодействию со СМИ Виолетта Дорожкина.

"Прокуратура города Дальнегорска организовала проверку по факту обрушения горной породы, произошедшего сегодня, 30 марта 2021 года... По предварительной информации, на одном из участков рудника АО ГМК "Дальполиметалл" при проведении подрывных работ произошло обрушение породы", – уточнили в ведомстве.

Как добавила Дорожкина, следователи дадут оценку обстоятельствам и причинам произошедшего.

Напомним, один из рабочих погиб после обвала породы на Королевском руднике. Было найдено его тело.

А ранее сообщалось, что прокуратура организовала проверку из-за пожара в шахте рудника в Белгородской области.