Прокуратура начала проверку после пожара в шахте под Белгородом

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Прокуратура организовала проверку из-за пожара в шахте рудника в Белгородской области, сообщается на сайте ведомства.

"В ходе надзорных мероприятий, проводимых с привлечением контролирующих органов, будет дана оценка действиям должностных лиц организации в части соблюдения законодательства о промышленной безопасности", – говорится в сообщении.

Как сообщили ТАСС в региональном управлении МЧС, пожарным удалось локализовать возгорание.

Возгорание проходческого комбайна в шахте рудника в Белгородской области произошло утром вокресенья, 21 марта. Из шахты эвакуировали 277 рабочих. Никто из них не пострадал, все горняки подняты на поверхность.

В тушении пожара задействованы 52 человека и 16 единиц техники.