Стекольный завод загорелся в Химках

Возгорание произошло на стекольном заводе в Химках

Стекольный завод загорелся в подмосковных Химках. Об этом сообщает РИА Новости.

"Горит стекольный завод в Химках, площадь 750 квадратных метров по адресу: микрорайон Сходня, улица Первомайская, дом 56", – рассказали в региональном Главном управлении МЧС.

Согласно последним данным, распространение огня локализовано на 500 квадратных метрах.

Ранее стало известно о пожаре в Измайловском Кремле. По информации МЧС, возгорание заняло 20 квадратных метров. На данный момент огонь потушен.