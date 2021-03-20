Пожар в Измайловском Кремле потушили

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Возгорание на территории Измайловского Кремля ликвидировано. Об этом сообщает "Интерфакс".

"В 15.55 пожар ликвидирован. Сведений о пострадавших не поступало", – объявили в МЧС.

По данным ведомства, на площади в 20 квадратных метров горели личные вещи, мебель и отделка помещения.

О пожаре в Измайловском Кремле стало известно днем субботы, 20 марта. Спасатели сообщили, что огонь распространяется по разноэтажному деревянному зданию.

По данным некоторых источников, изначально сообщалось о пожаре на площади 160 квадратных метров.