Возгорание на складе с музыкальным оборудованием в Москве потушено

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

Пожарные ликвидировали возгорание на складе на юго-востоке Москвы. Об этом информирует ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС, пожар удалось потушить в 02:32.

"Объявлена ликвидация пожара в отдельно стоящем строении", – подтвердили в ведомстве.

Там добавили, что в результате случившегося никто не пострадал.

Ранее огонь охватил склад по адресу 1-я Фрезерная улица, 2/1, строение 28. Сообщалось, что в здании хранится музыкальное оборудование.

По данным источника в экстренных службах, площадь пожара составляла 300 квадратных метров.