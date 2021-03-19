Склад с музыкальным оборудованием загорелся на юго-востоке Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пожар произошел на складе на юго-востоке Москвы. Об этом ТАСС заявил источник в экстренных службах города.

Огонь охватил здание по адресу 1-я Фрезерная улица, 2/1, строение 28. По имеющимся данным, на складе хранится музыкальное оборудование.

"Площадь пожара составляет 300 квадратных метров", – рассказал источник.

Огонь интенсивно распространяется внутри здания. При этом информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее пожар произошел в жилом доме на юге Москвы. В результате случившегося погиб один человек.

16 марта возгорание случилось в бизнес-центре "Савеловский сити". Из здания было эвакуировано 300 человек.