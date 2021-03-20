Возгорание произошло в Измайловском Кремле – МЧС

Фото: телеграмм-канал Москва 24

Возгорание произошло в Измайловском Кремле на востоке Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

"В 15:12 поступило сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1. Здание разноуровневое, деревянное", – рассказали в ведомстве.

Площадь возгорания, как сообщает источник ТАСС в экстренных службах, составляет 160 квадратных метров. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

По данным спасателей, огонь распространяется на первом этаже постройки. В МЧС отметили, что о пострадавших не сообщается.

Накануне очевидцы сообщили о пожаре в кафе на Мосфильмовской улице. Позднее стало известно, что в вытяжке заведения произошла вспышка жировых отложений.