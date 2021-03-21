Пожар произошел в шахте рудника в Белгородской области

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Возгорание проходческого комбайна произошло в шахте рудника в Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

"В 10 часов 17 минут 21 марта 2021 года на телефон Единой дежурно-диспетчерской службы поступило сообщение о загорании проходческого комбайна в шахте рудника в поселке Яковлево Белгородской области", – уточнили в региональном Главном управлении МЧС по России.

На месте происшествия оперативно приступили к эвакуации. В результате из шахты вывели 277 рабочих. При пожаре никто из них не пострадал, все горняки подняты на поверхность.

На тушение пожара направлены два отделения горноспасательной части, а также дежурные караулы четырех пожарно-спасательных частей – всего 52 человека и 16 единиц техники. Продолжается ликвидация последствий возгорания.

Накануне крупный пожар произошел на стекольном заводе в подмосковных Химках. Огонь распространился на площади в 750 квадратных метров.

