Названа предварительная причина пожара в шахте в Коми

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Стала известна предварительная причина пожара в шахте в Коми. Об этом пишет ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть", причиной возгорания могло стать короткое замыкание при проведении буровых работ.

"Причиной возгорания послужило короткое замыкание в пусковом устройстве, принадлежащем подрядной организации ООО "Нефтегазмаш" (НГМ) при проведении ее сотрудниками буровых работ", – рассказали в пресс-службе.

Там уточнили, что в момент возникновения пожара проводилось строительство скважин уклонного блока 3Т-4.

Ранее сообщалось о пожаре в нефтяной шахте в Коми. Возгорание возникло в уклонном блоке № 3 нефтешахты № 1 НШУ "Яреганефть".

Позднее в МЧС сообщили, что после пожара в шахте ищут двух человек. По факту случившегося Следственный комитет организовал доследственную проверку.