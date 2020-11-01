Двух человек ищут после пожара в шахте Коми

Фото: Москва 24/Никита Симонов

После возгорания в шахте Коми устанавливается местонахождение двух человек, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В пресс-службе ООО "Лукойл-Коми", чьим производственным подразделением является "Яреганефть", заявили, что работа шахты остановлена.

Следственный комитет организовал доследственную проверку. На месте происшествия работают экстренные оперативные службы, проводится спасательная операция.

Ранее сообщалось о пожаре в нефтяной шахте в Коми. Возгорание возникло в уклонном блоке №3 нефтешахты №1 НШУ "Яреганефть".

На участке находились 82 человека. Отмечалось, что всех горняков вывели на поверхность.

Нефтешахтное управление "Яреганефть" разрабатывает одно из старейших месторождений Тимано-Печоры – Ярегское. Его эксплуатация ведется с 1939 года. Сырье залегает на глубине 165-200 метров.