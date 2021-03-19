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Рабочий погиб в шахте в Кемеровской области. Об этом сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета.

В ведомстве пояснили, что мужчину зажало между основанием и перекрытием механизированной секции крепи лавы.

"Мужчина получил травмы, которые оказались смертельными", – пояснили в СК.

Для подъема тела погибшего понадобилась помощь горноспасателей. По факту случившегося следователи открыли уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее на руднике "Королевский" произошло обрушение породы. В результате случившегося оказались заблокированы два горняка. Еще 28 человек удалось эвакуировать.

Позднее рабочих удалось вытащить на поверхность. При этом один из мужчин получил травму ног.