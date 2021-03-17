Два человека спасены после происшествия на руднике в Приморье

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Два человека спасены после происшествия на руднике в Дальнегорске. Об этом заявили в пресс-службе главка МЧС по Приморскому краю.

Ранее на руднике "Королевский" произошло обрушение породы. В результате случившегося оказались заблокированы два горняка. Еще 28 человек удалось эвакуировать.

"Обоих мужчин подняли из рудника и передали врачам скорой медицинской помощи", – сообщается на сайте МЧС.

Отмечается, что один из мужчин получил травму ног. При этом состояние обоих пострадавших оценивается как удовлетворительное.

Ранее строительная люлька упала с высоты на западе Москвы. В результате случившегося погиб один человек.