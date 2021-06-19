Один человек погиб в результате обрушения на шахте в Кузбассе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Обрушение произошло на шахте в Кузбассе. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление Ростехнадзора.

По имеющимся данным, обрушение угля случилось в шахте "Анжерская-Южная".

"Завалило людей, одного вытащили живого, (состояние. – Прим. ред.) еще одного – неизвестно", – рассказали в ведомстве.

По информации источника, в результате случившегося погиб один человек. Кроме того, еще один человек пострадал. О его состоянии не сообщается.

В данный момент спасательная операция продолжается.

Ранее стало известно о гибели двух человек после выброса метана и обрушения породы в шахте в Кемеровской области. Инцидент случился в городе Ленинске-Кузнецком.

Уточнялось, что в момент обрушения горной породы в шахте находились 44 человека.