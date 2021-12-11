При обрушении на железном руднике в Кузбассе пострадали три человека – СМИ

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На Таштагольском железном руднике в Кемеровской области произошло обрушение небольшого участка горных выработок, три человека получили травмы. Об этом в субботу, 11 декабря, со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

"Произошло локальное обрушение, под него попали трое рабочих", – говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшие госпитализированы. Остальных шахтеров эвакуировали, они не пострадали.

По информации местных СМИ, инцидент мог произойти из-за землетрясения. По данным Единой геофизической службы СО РАН, утром в пятницу в Кузбассе были зафиксированы подземные толчки магнитудой 2,9.

Ранее сообщалось, что обрушение породы произошло на руднике в городе Дальнегорск в Приморском крае. В момент ЧП там находились 16 человек. При этом на аварийном участке оставались четверо рабочих.

Пострадал один человек. Спасатели подняли мужчину на поверхность и передали медикам.

До этого на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.

Заведено два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.