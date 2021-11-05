Прокуратура организовала проверку после обрушения на руднике в Якутии

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Прокуратура начала проверку по факту обрушения на руднике "Интернациональный" в Якутии. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Прокуратура города Мирного с привлечением специалистов организовала проверку по факту локального обрушения кровли 5 ноября на руднике "Интернациональный" Мирнинского ГОК", – говорится в сообщении.

По имеющимся у прокуроров данным, в результате случившегося пострадал машинист комбайна.

В ходе проверки сотрудники ведомства планируют оценить соблюдение требований законодательства о промышленной безопасности и об охране труда.

Инцидент произошел в городе Мирный. Прибывшие на место происшествия спасатели обнаружили локальное обрушение в блоке номер 11, в результате которого одному из работников шахты придавило ноги.