Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме

04:15
Фото: СУ СК по Магаданской области
Два человека стали жертвами обрушения на шахте в Магаданской области. Об этом информирует региональное следственное управление СК на официальном сайте.
По информации следователей, трагедия произошла в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", находящегося в 18 километрах от города Сусуман.
"К данному моменту тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза", – рассказали в ведомстве.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". По одной из версий следствия, погибшие вели в штольне нелегальные работы по добыче золота.
Ранее сообщалось, что работа шахты "Комсомолец" в Кузбассе была приостановлена из-за остановки вентилятора главного проветривания. Из нее эвакуировали 56 рабочих.
Позднее шахта возобновила работу в штатном режиме.
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