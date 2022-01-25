Два человека погибли при обрушении шахты на Колыме

Фото: СУ СК по Магаданской области

Два человека стали жертвами обрушения на шахте в Магаданской области. Об этом информирует региональное следственное управление СК на официальном сайте.

По информации следователей, трагедия произошла в одной из штолен шахты бывшего рудника "Светлый", находящегося в 18 километрах от города Сусуман.

"К данному моменту тела погибших извлечены из-под завалов, для установления причины смерти назначена и проводится судебная медицинская экспертиза", – рассказали в ведомстве.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц". По одной из версий следствия, погибшие вели в штольне нелегальные работы по добыче золота.

Ранее сообщалось, что работа шахты "Комсомолец" в Кузбассе была приостановлена из-за остановки вентилятора главного проветривания. Из нее эвакуировали 56 рабочих.

Позднее шахта возобновила работу в штатном режиме.