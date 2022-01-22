Шахта "Комсомолец" в Кузбассе возобновила работу

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В Кузбассе возобновили работу шахты "Комсомолец". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Единую дежурную диспетчерскую службу Ленинска-Кузнецкого.

"Все в порядке. Все в рабочем режиме, все нормально, работает шахта в полном объеме", – уточнили в управлении.

Ранее сообщалось, что работа шахты "Комсомолец" была приостановлена из-за остановки вентилятора главного проветривания. Были эвакуированы 56 рабочих.

В начале января президент РФ Владимир Путин поручил правительству до 1 февраля исключить из федерального соглашения по угольной отрасли привязку зарплат шахтеров к объемам выработки сырья.