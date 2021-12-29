Новак предложил запретить новые лицензии для шахтной угледобычи

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Фото: ITAR-TASS/Юрий Смитюк
Выдачу новых лицензий для шахтной угледобычи стоит запретить, считает вице-премьер РФ Александр Новак. Об этом он сообщил в интервью РБК.
По словам Новака, государству необходимо создавать условия для сокращения числа глубоких шахт с высоким содержанием метана. К такому выводу он пришел после аварии на шахте "Листвяжная".
Вице-премьер считает, что шахты представляют собой опасные производственные объекты. Новак обратил внимание, что там часто происходят аварии и прочие чрезвычайные ситуации.
25 ноября на шахте "Листвяжная" в Беловском районе Кузбасса произошло задымление. Жертвами стали 46 шахтеров и 5 горноспасателей.
По факту случившегося были заведены два уголовных дела. Материалы переданы в центральный аппарат Следственного комитета. Директора шахты, его заместителя, начальника участка и двоих сотрудников Ростехнадзора арестовали.
Тело еще одного погибшего достали из шахты "Листвяжная"
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