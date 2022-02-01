Четыре человека пострадали при выбросе газа на месторождении в ХМАО – СМИ

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На месторождении в Сургутском районе Ханты-Мансийского автономного округа произошел выброс газа с последующим возгоранием. Об этом со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает ТАСС.

По предварительным данным, погибших нет, при этом пострадали четыре человека. Они доставлены в больницу с ожогами.

ЧП, по данным собеседника агентства, произошло при проведении работ – во время спуска перфоратора в скважину. Также уточняется, что в настоящее время пожар потушен.

Ранее сообщалось, что шесть человек погибли и двое пострадали в результате выброса метана в шахте Абайская в Карагандинской области Казахстана. Всего в шахте, по данным МЧС, находилось 64 человека. Большинство горняков самоэвакуировались.

До этого четыре человека пострадали при проведении взрывных работ на Тугнуйском угольном разрезе в Бурятии.