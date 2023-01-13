Серия землетрясений магнитудой до 5,5 произошла на юге архипелага Тонга

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Серию землетрясений магнитудой от 5,3 до 5,5 зафиксировали в пятницу, 13 января, на юге архипелага Тонга. Об этом со ссылкой на Государственное геологическое бюро Австралии сообщает ТАСС.

Специалисты бюро уточнили, что очаг толчков находился на глубине около 20 километров. Информации о пострадавших или ущербе не поступало, угроза цунами отсутствует.

Эпицентр землетрясения находился в 150 километрах к югу от главного острова архипелага Тонгатапу. На острове расположена столица Королевства Тонга, город Нукуалофа.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Перу. Тогда также обошлось без пострадавших и разрушений.

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