Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Перу

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Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на юге Перу вечером в среду, 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС.

Специалисты Института геофизики Перу отметили, что очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Уточняется, что угроза цунами не объявлялась. Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от города Килька, где проживает около тысячи человек.

Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано около отдаленных островов Японии. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.



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