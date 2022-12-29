04:47В мире
Землетрясение магнитудой 5,4 произошло в Перу
Фото: depositphotos/vchalup2
Землетрясение магнитудой 5,4 зафиксировали на юге Перу вечером в среду, 28 декабря. Об этом сообщает ТАСС.
Специалисты Института геофизики Перу отметили, что очаг залегал на глубине 80 километров. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.
Уточняется, что угроза цунами не объявлялась. Эпицентр землетрясения находился в 11 километрах от города Килька, где проживает около тысячи человек.
Ранее сообщалось, что землетрясение магнитудой 6 было зафиксировано около отдаленных островов Японии. Тогда обошлось без пострадавших и разрушений.
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!