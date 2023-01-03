Землетрясение магнитудой 5,2 зафиксировали у берегов Японии

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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,2. Об этом свидетельствуют данные на сайте Геологической службы США.

По данным сейсмологов, эпицентр находился в 466 километрах от города Татеяма, где проживают 50 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 километров.

Уточняется, что информация о пострадавших и разрушениях в результате подземных толчков не поступала. Угроза цунами не объявлялась.

Ранее сообщалось, что недалеко от японских юго-западных островов Амами, где проживают около 70 тысяч человек, было зафиксировано землетрясение магнитудой 6. Очаг залегал на глубине 30 километров.

До этого в восточной части Тайваня произошло землетрясение магнитудой 7,2. В результате обрушились некоторые здания. На японских островах Миякодзима, Исигаки и Йонагуни в префектуре Окинава была объявлена угроза цунами.

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