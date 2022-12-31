Землетрясение магнитудой до 4 баллов произошло в Анапе и Новороссийске

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В акватории Черно моря, Анапе и Новороссийские, произошло землетрясение магнитудой до 4 балов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

Сейсмические волны были зафиксированы около 08:00 31 декабря в 35 километрах от Сукко с эпицентром на глубине 10 километров. Магнитуда ударных волн составила 3,5 балла.

"Толчки в МО Новороссийск ощущались в Центральном внутригородском районе, а также в станице Раевская. Приборы сейсмостанции Анапы зарегистрировали толчки магнитудой 4 балла. На территории Анапы толчки физически ощущались", – говорится в сообщении ведомства.

Пострадавших в результате происшествия не было. Объекты инфраструктуры и системы жизнеобеспечения городов работают в штатном режиме.

В настоящее время оперативные группы исследуют предположительные места подземных толчков и собирают информацию о влиянии произошедшего на сейсмические события.

Ранее землетрясение магнитудой 5,6 балла было зафиксировано на Камчатке. По данным сейсмологов, эпицентр располагался в 84 километрах от поселка Усть-Камчатск, на глубине 103 километра. Инфраструктура региона не пострадала.



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