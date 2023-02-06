Здание в турецком Диярбакыре обрушилось из-за землетрясения в прямом эфире

Видео: турецкий телеканал CANLI

Здание обрушилось в результате нового землетрясения в турецком городе Диярбакыре. Момент падения конструкций попал на видео турецкого телеканала CANLI, который вел прямой эфир с места происшествия.

Позже появилось видео, как местные жители и журналисты убегали от разрушающегося здания.



Видео: турецкий телеканал CANLI

Новое землетрясение произошло в Турции около 10:36 по UTC (13:36 по московскому времени). Толчки магнитудой 7,7 зафиксировали в 67 километрах к северо-востоку от города Кахраманмараш. При этом в центральном регионе республики было землетрясение магнитудой 6,0. Новые толчки ощущались и в Сирии.

Первое землетрясение произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.

В результате погибли 912 человек, а пострадали 5 385 граждан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это происшествие самым разрушительным стихийным бедствием со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.

Тогда толчки также произошли в Сирии, где погибли 326 человек. Еще 1 042 жителя пострадали.



Горячая линия по ситуации с землетрясением открыта для российских туристов в Турции

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