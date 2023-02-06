14:14Происшествия
Здание в турецком Диярбакыре обрушилось из-за землетрясения в прямом эфире
Позже появилось видео, как местные жители и журналисты убегали от разрушающегося здания.
Первое землетрясение произошло на юго-востоке Турции около 01:17 по UTC (04:17 по московскому времени) 6 февраля. Эпицентр происшествия зафиксировали около южного города Газиантеп.
В результате погибли 912 человек, а пострадали 5 385 граждан. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал это происшествие самым разрушительным стихийным бедствием со времен землетрясения в Эрзинджане 1939 года.
Тогда толчки также произошли в Сирии, где погибли 326 человек. Еще 1 042 жителя пострадали.
Горячая линия по ситуации с землетрясением открыта для российских туристов в Турции
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