Два землетрясения зафиксировали в Грузии

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Два землетрясения магнитудой 4,4 и 3,3 зафиксировали на территории Грузии. Об этом информирует сайт Национального центра сейсмического мониторинга.

Согласно данным ученых, подземные толчки магнитудой 4,4 произошли в 12:07 по тбилисскому времени (в 11:07 по московскому). Эпицентр находился в селе Гоми недалеко от города Озургети.

Второе землетрясение магнитудой 3,3 отметили в 12:21 по тбилисскому времени (11:21 мск). Оно произошло в пяти километрах от горного курортного поселка Бахмаро.

Какой-либо информации о разрушениях и пострадавших пока что нет. До этого подземные толчки магнитудой 4,3 в западной части Грузии зафиксировали в субботу, 11 февраля.

Мощное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Первые толчки магнитудой 7,8 почувствовали в 04:17 по московскому времени. После этого были отмечены и другие толчки магнитудой 6,0 и выше.

По последним данным, жертвами землетрясений стали 24 617 человек, пострадали свыше 80 тысяч.

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