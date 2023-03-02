АТОР опровергла информацию об "аптечных турах" россиян в Турцию

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Данные о частых поездках россиян в Турцию за лекарствами не соответствуют действительности. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"Покупка лекарств для личного пользования в Турции осуществляется туристами, во-первых, самостоятельно, а во-вторых, только как разновидность личного шопинга, сопутствующего их отдыху (именно отдых, а вовсе не закупка в аптеках является основной целью поездки)", – говорится в сообщении.

В ассоциации пояснили, что сравнение подобных покупок с "аптечным туризмом" является неуместным. Кроме того, с учетом стоимости авиаперелета из России в Турцию подобный вид туризма может оказаться невыгодным.

Продажа антибиотиков и высокоспецифичных лекарств в Турции осуществляется строго по рецепту. Поэтому лететь за такими препаратами россияне не станут, уверены в АТОР.

До этого в Сети появилась информация о высоком интересе россиян к поездкам в Турцию для приобретения лекарств. Кроме того, по данным СМИ, в стране даже начали организовывать так называемые аптечные туры.

Ранее стало известно, что в 2022 году Роскомнадзор заблокировал более 20,5 тысячи интернет-страниц, занимавшихся незаконной торговлей лекарствами.

Более чем в 70% случаев блокировались сайты, предлагающие к продаже незарегистрированные в России лекарства. В 13% случаев блокировке подвергались интернет-страницы, продающие рецептурные препараты, в том числе психоактивные, способные вызывать зависимость.



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