04 ноября, 20:36

Политика

Сийярто заявил, что Венгрия не допустит вступления Украины в ЕС

Фото: ТАСС/Евгений Мессман

Нынешнее правительство Венгрии не допустит, чтобы Украина стала членом Евросоюза, сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

В заявлении, которое распространило МИД Венгрии, Сийярто указал на то, что венгерский народ "ясно дал понять", что не хочет, чтобы Украина была членом ЕС, и не поддерживают ее членство.

Поскольку расширение Евросоюза требует единогласия среди всех государств-членов, а Венгрия выступает против, Украина не будет членом ЕС, заключил Сийярто.

Ранее стало известно, что Еврокомиссия поддержала цель Украины по завершению переговоров о членстве в Евросоюзе к концу 2028 года. В документе также отмечено, что для достижения цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении "основных принципов", например, верховенства права.

