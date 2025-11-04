ЕК поддержала цель Украины по завершению переговоров о членстве в ЕС в 2028 году

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Еврокомиссия поддержала цель Украины по завершению переговоров о членстве в Евросоюзе к концу 2028 года, сказано в заявлении ЕК.

В документе также отмечено, что для достижения цели необходимо ускорить темпы реформ, особенно в отношении "основных принципов", например, верховенства права.

Кроме того, ЕК поддерживает цель Молдавии о завершении аналогичных переговоров к концу 2028 года.

Помимо этого, Еврокомиссия квалифицировала Грузию как номинальную страну-кандидата в Евросоюз. В документе сказано, что процесс вступления Грузии в ЕС приостановлен из-за "отката от принципов демократии". Из-за этого страна считается кандидатом на вступление только номинально.

Также ЕК не уверена в полной приверженности Турции демократическим ценностям, из-за чего переговоры о членстве в Евросоюзе находятся в тупике с 2018 года. Серьезную обеспокоенность вызывает рост числа судебных исков против оппозиционных деятелей и партий, а также многочисленные аресты.

Статус страны-кандидата в Евросоюз и начало переговоров не означают, что страна вступит в ЕС, помимо этого, данные шаги ни к чему не обязывают Брюссель. Например, Турция находится в статусе кандидата с 1999 года и с 2005 года ведет переговоры о членстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что страны ЕС вместе с Киевом разрабатывают план из 12 пунктов для урегулирования украинского конфликта. Он включает в себя предоставление гарантий безопасности Украине, возможность ее скорейшего вступления в ЕС и постепенное снятие санкций с России. За его реализацией будет следить специальный совет под председательством президента США Дональда Трампа.

