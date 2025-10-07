Фото: depositphotos/ginasanders

Решение о вступлении Украины в Евросоюз будут принимать страны этого сообщества, а не украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом глава МИД Венгрии Петер Сийярто написал в соцсети Facebook (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ).

Зеленский заявлял, что его страна вступит в Евросоюз с одобрением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана или без него. По словам президента Украины, Орбан в настоящее время единственный, кто тормозит процесс вхождения Киева в объединение.

"О том, насколько каждая страна готова к вступлению в ЕС и какая страна может присоединиться к Европейскому союзу, будет решать не президент Украины, а сам Европейский союз, где для принятия таких решений требуется единогласие", – подчеркнул Сийярто.

При этом жители Венгрии уже приняли свое решение, Будапешт представляет волю своего народа в Брюсселе, добавил глава министерства.

Ранее Орбан сообщил, что Венгрия не хочет разделить судьбу Украины. По его словам, если Киев будет принят в Евросоюз, то все члены объединения окажутся в состоянии войны с Россией.

По информации СМИ, президент Франции Эммануэль Макрон может поддержать премьер-министра Венгрии в попытках помешать Украине вступить в Евросоюз из-за возможного изменения правил голосования организации.