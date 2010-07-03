Синоптики рассказали о погоде в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Первая половина следующей недели в столице будет теплой и сухой, температура воздуха составит 27 градусов тепла, а вот ближе к выходным прогнозируются дожди. Кроме того, к концу недели похолодает до 16–21 градуса, сообщила главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.
"Если в середине недели преобладающая температура будет в пределах 22–27 градусов, то уже к следующим выходным за счет облачности и дождей температура будет порядка 16–21 градуса, то есть постепенное понижение температуры", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.
По словам синоптика, солнечная и сухая погода продержится в городе до 21 мая, а с 22 числа погоду будет определять атлантический циклон.
Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе мегаполис накроет новая волна непогоды.
Метеоролог напомнил, что сейчас город находится в зоне комфортной антициклональной погоды. По его словам, понедельник, 20 мая, также будет солнечным и теплым. Однако в ночь на вторник ситуация изменится. К столице подойдет новая волна непогоды.
Тишковец отметил, что днем 21 и 22 мая температура установится в районе +20 градусов, даже несмотря на дождь.
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