Синоптики рассказали о погоде в столице на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Первая половина следующей недели в столице будет теплой и сухой, температура воздуха составит 27 градусов тепла, а вот ближе к выходным прогнозируются дожди. Кроме того, к концу недели похолодает до 16–21 градуса, сообщила главный специалист Московского Метеобюро Татьяна Позднякова.

"Если в середине недели преобладающая температура будет в пределах 22–27 градусов, то уже к следующим выходным за счет облачности и дождей температура будет порядка 16–21 градуса, то есть постепенное понижение температуры", – приводит слова Поздняковой РИА Новости.

По словам синоптика, солнечная и сухая погода продержится в городе до 21 мая, а с 22 числа погоду будет определять атлантический циклон.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на следующей неделе мегаполис накроет новая волна непогоды.

Метеоролог напомнил, что сейчас город находится в зоне комфортной антициклональной погоды. По его словам, понедельник, 20 мая, также будет солнечным и теплым. Однако в ночь на вторник ситуация изменится. К столице подойдет новая волна непогоды.

Тишковец отметил, что днем 21 и 22 мая температура установится в районе +20 градусов, даже несмотря на дождь.