Новая волна дождей придет в Москву на следующей неделе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Яроцкий

На следующей неделе столицу накроет новая волна непогоды. Об этом рассказал Агентству "Москва" ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.

Метеоролог напомнил, что сейчас город находится в зоне комфортной антициклональной погоды. По его словам, понедельник, 20 мая, также будет солнечным и теплым. Днем воздух прогреется до +20 градусов.

Однако в ночь на вторник ситуация изменится. К столице подойдет новая волна непогоды в виде облаков и дождей, предупредил синоптик. "Также произойдет умеренный сброс по температуре", − добавил он.

По словам специалиста, ночью во вторник и среду столбики термометров покажут от 8 до 13 градусов. В дневные часы температурные показатели будут колебаться между 17 и 22 градусами тепла.

Как отметил Тишковец, днем 21 и 22 мая температура установится в районе +20 градусов, даже несмотря на дождь. "Дожди же будут обычными − слабыми и умеренными, ничего сильного не прогнозируются", − уточнил сотрудник центра погоды.

Ранее синоптики предупредили москвичей о заморозках до -2 градусов в ночь на пятницу, 17 мая. В связи с этим был объявлен желтый уровень погодной опасности.

При этом в ближайшие выходные, по прогнозам, москвичей порадует теплая майская погода. Осадков не ожидается, а температура воздуха составит от +8 градусов ночью до +20 градусов днем.