Синоптики рассказали о погоде в выходные

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве в предстоящие выходные ожидается теплая майская погода, сообщила главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова.

По ее словам, в городе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, а температура воздуха составит 8 градусов ночью и до 20 градусов тепла днем.

"Приятная майская погода", – приводит слова Поздняковой РИА Новости. Также она отметила, что к выходным ветер стихнет.

16 мая в городе ожидаются переменная облачность и около 20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, осадков не будет. По области температура составит плюс 15–20 градусов. Ветер подует северный со скоростью 5–10 метров в секунду.

С четверга и до воскресенья ожидается солнечный период. Ночью средняя температура составит 3–9 градусов, днем – от 15 до 20. К выходным это 6–11 и 18–24 градуса соответственно.