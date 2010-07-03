Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 16 мая

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и 20 градусов тепла ожидаются в Москве в четверг, 16 мая.

Как сообщает Гидрометцентр, осадков не будет, днем воздух в городе прогреется до 18-20 градусов тепла. По области температура составит плюс 15-20 градусов. Ветер северный, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 755 мм ртутного столба.

Ночная температура в столице составит от 4 до 6 градусов тепла. В подмосковном регионе похолодает до плюс 1-6 градусов. Местами возможны даже заморозки до минус 2 градусов.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец отмечал, что дожди в Москве закончатся в ночь на 16 мая. Вторая половина недели, по его словам, будет прохладной.

С четверга и до воскресенья ожидается солнечный период. Ночью средняя температура составит 3–9 градусов, днем – от 15 до 20. К выходным это 6–11 и 18–24 градуса соответственно, заключил Тишковец.