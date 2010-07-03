Синоптики рассказали, когда в столице прекратятся дожди

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Дожди в Москве прекратятся в ночь на 16 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Однако за полтора дня в столице выпадет 33 процента от месячной нормы осадков – 17 миллиметров. Синоптик объяснил, что 9 миллиметров – это ведро воды на квадратный метр московских улиц.

"И, соответственно, к тем 73%, которые уже накапали, мы к середине месяца исчерпаем весь лимит осадков. То есть месяц получился очень влажный, за полмесяца мы уже набрали 100% дождевой воды", – цитирует специалиста Агентство "Москва".

Он отметил, что вторая половина недели будет прохладной. С четверга до воскресенья ожидается солнечный период. Но ночью температура составит 3–9 градусов, днем – 15–20. К выходным это 6–11 и 18–24 градуса соответственно, заключил Тишковец.

На Земле началась самая мощная за полтора-два года магнитная буря. Сотрудник столичного Метеобюро Татьяна Позднякова пояснила, что это не повлияет на погоду в городе.

По ее словам, влияние возможно на самочувствие метеозависимых людей. Как правило, из-за бури у людей повышается давление и начинает болеть голова, добавила специалист.