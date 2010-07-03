На Земле зафиксировали мощнейшую магнитную бурю

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На Земле зафиксирована самая мощная за 1,5-2 года магнитная буря, рассказал РИА Новости главный научный сотрудник Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН Сергей Богачев.

По словам ученого, такие изменения связаны с солнечной активностью. "Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи", – рассказал Богачев.

14 мая наблюдалась буря третьего уровня, из максимальных пяти, отметил специалист. По его словам, бури высшего значения встречаются редко: раз в 10-20 лет.

Солнечная активность началась во вторник около шести утра по московскому времени и будет продолжаться до вечера. Стабилизацию магнитного поля Земли ученые ожидают не ранее ночи.

Сотрудник столичного Метеобюро Татьяна Позднякова, в свою очередь, отметила, что магнитная буря не повлияет на погоду в Москве.

По ее словам, это может отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Как правило, из-за бури у людей повышается давление и начинает болеть голова, объяснила Позднякова.

"У нас давно не было такого события, мы адаптировались к спокойной обстановке, поэтому на эту бурю может отреагировать большее количество людей", – добавила специалист.

Магнитная буря может вызвать головные боли

Заведующий лабораторией вариации космических лучей Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн имени Пушкова Российской академии наук (ИЗМИРАН) Анатолий Белов отметил, что эта магнитная буря относится к третьему уровню из пяти.

"Достаточно значительные выбросы солнечного вещества произошли в центре солнечного диска. Эти облака плазмы летят к Земле, частично уже прилетели. В земной магнитосфере идет магнитная буря, которая по классификации третьего уровня из пяти возможных", – передает слова эксперта RT.

Он уточнил, что магнитная буря сегодня не закончится, поскольку еще не менее двух выбросов идут вслед. Белов подчеркнул, что люди постоянно ощущают магнитные бури.

"Любой человек, который дожил до какого-то серьезного возраста, уже тысячу магнитных бурь пережил, а у старых людей четыре-пять тысяч магнитных бурь на счету. Наверное, как-то мы приспособились. Но известно, что на некоторые категории больных людей это действует. Например, с сердечной аритмией люди, у них чаще начинаются экстрасистолы", – заключил он.

Во время сильных магнитных бурь медики рекомендуют воздерживаться от чрезмерных умственных и физических нагрузок. Также специалисты советуют отказаться от мучного, жареного и другой "тяжелой" пищи

Директор Института земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн им. Н.Пушкова Российской академии наук Владимир Кузнецов также отметил, что одна из самых сильных за последние 1,5-2 года магнитная буря может негативно повлиять на точность навигации.

"Навигация может очень сильно пострадать, потому что возбуждается ионосфера Земли, через которую проходят навигационные сигналы спутника к наземным объектам, из-за чего точность навигации может очень сильно упасть. Кроме этого, во время мощных бурь возникают индукционные токи во всех замкнутых проводящих электросистемах на Земле. Такими системами являются линии электропередачи, трубопроводы, газо- и нефтепроводы, линии связи и коммуникаций" – цитирует Кузнецова Агентство "Москва".

Он также привел в пример случай 1989 года, когда из-за сильной бури канадская провинция Квебек, включая Оттаву, была отключена от электроэнергии на 9 часов.

Кроме того, ученый отметил, что магнитные бури никак не влияют на работу электроники в самолетах. По его словам, на работу лайнеров в основном влияют погодные условия: молнии, облачность. Кузнецов уточнил, что вблизи Северного полюса на высотной авиации сказывается уровень радиации, поэтому во время магнитных бурь этот район необходимо облетать.

