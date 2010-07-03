Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская
В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание. Температура воздуха может опуститься ниже климатической нормы, сообщили в центре погоды "Фобос".
Как пояснили синоптики, в первой половине недели столичный регион останется во власти теплых воздушных масс. Под их влиянием воздух в Москве в понедельник, вторник и среду прогреется выше средних многолетних значений на четыре−пять градусов.
Из-за близости атмосферных фронтов теплая погода будет сопровождаться частыми дождями, местами прогремят грозы, предупредили специалисты. В ночные часы температура будет колебаться на уровне от +8 до +13 градусов, а днем потеплеет до плюс 18−23 градусов. Местами обещают даже до плюс 25.
Однако, по прогнозам центра "Фобос", во второй дня половине в Москве похолодает, а дожди прекратятся. По ночам температура опустится до 3−8 градусов, а днем будет плюс 16−21 градус даже при ярком солнце. "Температурный режим, таким образом, не только вернется в рамки нормы, но может и оказаться ниже средних многолетних значений", − отметили синоптики.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы в столице в первой половине недели. Он также сообщил, что с 16 мая летнее тепло сменится более привычными для последнего месяца весны температурами.
Кроме того, Гидрометцентр объявил на 13 мая желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00.
В Москве объявлен желтый уровень погодной опасности
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.