Тепло и дожди в Москве сменятся похолоданием в четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгения Смолянская

В начале недели в столице будет стоять теплая погода с дождями и грозами, но с четверга в регион придет небольшое похолодание. Температура воздуха может опуститься ниже климатической нормы, сообщили в центре погоды "Фобос".

Как пояснили синоптики, в первой половине недели столичный регион останется во власти теплых воздушных масс. Под их влиянием воздух в Москве в понедельник, вторник и среду прогреется выше средних многолетних значений на четыре−пять градусов.

Из-за близости атмосферных фронтов теплая погода будет сопровождаться частыми дождями, местами прогремят грозы, предупредили специалисты. В ночные часы температура будет колебаться на уровне от +8 до +13 градусов, а днем потеплеет до плюс 18−23 градусов. Местами обещают даже до плюс 25.

Однако, по прогнозам центра "Фобос", во второй дня половине в Москве похолодает, а дожди прекратятся. По ночам температура опустится до 3−8 градусов, а днем будет плюс 16−21 градус даже при ярком солнце. "Температурный режим, таким образом, не только вернется в рамки нормы, но может и оказаться ниже средних многолетних значений", − отметили синоптики.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал дожди и грозы в столице в первой половине недели. Он также сообщил, что с 16 мая летнее тепло сменится более привычными для последнего месяца весны температурами.

Кроме того, Гидрометцентр объявил на 13 мая желтый уровень погодной опасности в столичном регионе из-за грозы и ветра с порывами до 17 метров в секунду. Предупреждение действует до 21:00.