Жителей столицы предупредили о заморозках

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

В столичном регионе объявили желтый уровень погодной опасности. В ночь на 17 мая ожидаются заморозки, сообщает Гидрометцентр России.

Ранее синоптики сообщили, что в пятницу при прояснениях в пределах Московской области температура может понизиться до -2 градусов.

При этом в выходные в Москве ожидается теплая майская погода. В городе ожидается переменная облачность. Осадков не предвидится, а температура воздуха составит 8 градусов ночью и до 20 градусов тепла днем. Ветер стихнет.

16 мая в городе ожидаются переменная облачность и около 20 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, осадков не будет. По области температура составит плюс 15–20 градусов. Ветер подует северный со скоростью 5–10 метров в секунду.

