До 31 градуса жары ожидается в Москве в среду

Жаркая погода установится в Москве в среду. Согласно информации на сайте Гидрометцентра РФ, 29 мая воздух в столице прогреется до 31 градуса. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный порывистый ветер.
Днем в мегаполисе будет до 29-31 градуса тепла, осадков не ожидается. По области температура составит плюс 26-31 градус. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
Ночью в городе ожидается от 17 до 19 градусов тепла. В Подмосковье будет чуть прохладнее – 14–19 градусов.
На 29 мая объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с отсутствием осадков и сильным ветром.
Ранее синоптики развеяли опасения насчет смерчей в Москве. По их словам, смена погоды к концу недели не будет такой контрастной, чтобы вызвать такое природное явление.
О том, что на смену аномальной жаре могут прийти торнадо и смерчи, заявил завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Конец мая и начало июня он назвал наиболее вероятным временем возникновения этих опасных явлений.
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