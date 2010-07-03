До 31 градуса жары ожидается в Москве в среду

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Жаркая погода установится в Москве в среду. Согласно информации на сайте Гидрометцентра РФ, 29 мая воздух в столице прогреется до 31 градуса. При этом синоптики прогнозируют переменную облачность и сильный порывистый ветер.

Днем в мегаполисе будет до 29-31 градуса тепла, осадков не ожидается. По области температура составит плюс 26-31 градус. Ветер будет дуть южный со скоростью 5–10 метров в секунду. Местами его порывы могут достигать 15 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

Ночью в городе ожидается от 17 до 19 градусов тепла. В Подмосковье будет чуть прохладнее – 14–19 градусов.

На 29 мая объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с отсутствием осадков и сильным ветром.

Ранее синоптики развеяли опасения насчет смерчей в Москве. По их словам, смена погоды к концу недели не будет такой контрастной, чтобы вызвать такое природное явление.

О том, что на смену аномальной жаре могут прийти торнадо и смерчи, заявил завлабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов. Конец мая и начало июня он назвал наиболее вероятным временем возникновения этих опасных явлений.