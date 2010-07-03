Исследователи нашли в Арктике бочку с кофе 1902 года

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Российские исследователи обнаружили в Арктике бочку с кофейными зернами 1902 года. Находку сделали на месте заброшенного лагеря американской полярной экспедиции Ивлина Болдуина, сообщает "Вечерняя Москва".

"Мы сделали тут много интересных находок, как, например, эта бочка с прекрасно сохранившимися кофейными зернами, и многое другое", – написал на своей странице в Instаgrаm путешественник Леонид Круглов.

По словам исследователя, остатки лагеря на Земле Франца-Иосифа хорошо сохранились, но в скором времени море разрушит берег и постройки исчезнут. Сделанные во время экспедиции находки представят на пресс-конференции в московской штаб-квартире Русского географического общества 22 октября.

Ранее специалисты Московского физико-технического института (МФТИ) рассказали о том, что в ближайшие годы в России начнут выращивать генетически модифицированных животных, органы которых будут пригодны для дальнейшей трансплантации людям.

