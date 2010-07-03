Число станций метро с кофейнями выросло вчетверо

Фото: depositphotos/vitplus

За текущий год в четыре раза возросло число станций столичной подземки, где в переходах имеются кофейни.

"Свежесваренный кофе в киоске или павильоне можно купить на 34 станциях метрополитена. Спрос на кофейни в метро осенью всегда растет", – цитирует РИА Новости руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова.

Больше всего кофеен расположено на станциях "Коньково", "Китай-город", "Коломенская" и "Лермонтовский проспект".

Каждый день горячие напитки в переходах метро покупают более 10 тысяч пассажиров. Чаще всего горожане заказывают кофе с молоком, а в киосках покупают свежую выпечку.

В метро запрещается ездить с напитками в стаканчиках без крышек. Пассажирам грозит предупреждение или штраф в размере 100 рублей. Это прописано в статье 10.9 "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС" Кодекса города Москвы.

