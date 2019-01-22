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14:30

Москвичам оставят право на кофе с собой в метро

транспорт метро еда

14:30

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Пассажирам не запретят ездить в метро с кофе в стаканчиках. Об этом сообщил заммэра по вопросам транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.

"Пейте кофе с удовольствием, это не запрещено и, видимо, не будет запрещено, не планируется ничего менять", – приводит слова Ликсутова Агентство "Москва". В то же время заммэра рекомендовал кофеманам быть аккуратными во время поездки в метро, чтобы случайно не пролить кофе на других пассажиров.

В декабре 2018 года депутат Мосгордумы Евгений Герасимов предложил повысить штраф за поездку в метро с кофе. По его словам, например, если поезд резко затормозит, горячий напиток может пролиться и испачкать людей.

Эту инициативу раскритиковали в Госдуме. Глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею увеличить штраф для кофеманов "законодательным зудом". Зампредседателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников также отметил, что такой законопроект не готовится для внесения в столичный парламент.

Сейчас за проезд в метро с открытыми напитками пассажирам грозит предупреждение или штраф в размере 100 рублей. Это прописано в статье 10.9 "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС" Кодекса города Москвы.

транспорт метро еда

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