Кофеманам хотят усложнить жизнь в метро

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
В Мосгордуме могут рассмотреть вопрос об увеличении штрафа за поездку с кофе в метро. Об этом заявил член комиссии столичного парламента по безопасности Евгений Герасимов.
"Я думаю, на заседании комиссии по безопасности сделаю официальное рассмотрение вопроса об увеличении штрафа за проезд с открытыми напитками и вынесем этот вопрос на рассмотрение Думы. Сумму штрафа надо обсудить. Сейчас понятно, что он минимальный, и никто на это внимание не обращает", – сказал он, передает Агентство "Москва".
При этом Герасимов отметил, что главное – это создавать и поддерживать комфортную среду для москвичей.
В настоящее время проезд в метро с открытыми напитками влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере 100 рублей. Это прописано в статье 10.9 "Нарушение правил пользования метрополитеном и ММТС" Кодекса города Москвы.
По данным столичного департамента по конкурентной политике, кофейни в столице набирают популярность. Согласно опросам, большинство москвичей предпочитают капучино, на втором месте по популярности – большой капучино, а третью строчку делят латте, раф и американо. Одна кофейня в среднем продает 190 чашек в день, а средний чек составляет 366 рублей.
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