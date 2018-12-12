Мосгордума прокомментировала повышение штрафа за проезд с кофе

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Законопроект, запрещающий проезд в метро с кофе в стаканах, не готовится для внесения в Мосгордуму. Об этом со ссылкой на заместителя председателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александра Семенникова сообщает РИА Новости. Он добавил, что данный вопрос можно обсудить с горожанами.

Семенников напомнил, что сейчас в городском кодексе прописан запрет на проезд в грязной одежде и с плохо пахнущим багажом, но отсутствует формулировка, запрещающая провозить кофе. Однако есть упоминание о напитках в открытой таре, за этой можно получить штраф в 100 рублей.

Ранее член комиссии столичного парламента по безопасности Евгений Герасимов заявил, что Мосгордума рассмотрит законопроект об увеличении штрафа за проезд в метро с кофе. Он отметил, что пластиковая крышка стакана не поможет при резком торможении поезда – пассажир сожмет его рукой и прольет напиток на соседа, уверен депутат.

