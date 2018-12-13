Повышение штрафов за кофе в метро назвали "законодательным зудом"

Фото: ТАСС/Андрей Махонин
Глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал предложение депутатов Мосгордумы о повышении штрафа за поездку с кофе в метро "законодательным зудом".
"Кому мешает человек со стаканчиком, который имеет крышку? Это развитая культура в разных странах мира, когда человек может его приобрести и использовать, двигаясь на работу или учебу. Откуда этот законодательный зуд – непонятно. Кого вдруг массово стало это беспокоить, кого облили кофе в метро, что это привело к таким законодательным изменениям?" – сказал депутат, передает Агентство "Москва".
Запретить в метро вязать и пить кофе предложил член комиссии по культуре столичного парламента Евгений Герасимов. По его словам, в последнее время в метро все чаще можно встретить пассажирок, которые вяжут, а стальные спицы – очень опасный предмет. Если состав резко затормозит, человек может кого-то проткнуть, а модные стаканчики с горячим напитком могут попросту испачкать пассажиров.
Однако заместитель председателя комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников заявил, что законопроект не готовится для внесения в МГД.
Семенников также напомнил, что сейчас в городском кодексе прописан запрет на проезд в грязной одежде и с плохо пахнущим багажом, но отсутствует формулировка, запрещающая провозить кофе. Однако есть упоминание о напитках в открытой таре, за этой можно получить штраф в 100 рублей.
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