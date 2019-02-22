Обрушение цен? Сколько москвичи заплатят за кофе с собой в 2019 году

Столица перенасыщена кофейнями. Чтобы сохранить своей бизнес, в 2019 году владельцам придется снижать цены. Об этом порталу Москва 24 рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров.

Фото: Портал мэра и правительства Москвы

Сейчас маленьких кофеен с кофе навынос в Москве уже переизбыток, чтобы не уйти с рынка, развивать бизнес, таким заведениям придется снижать цены, но и этого будет недостаточно.



"Помимо кофе, они должны предлагать покупателям еще что-то, например, выпечку", – пояснил Игорь Бухаров.

Мнением о том, сколько же будет стоить в этом году стаканчик капучино, с порталом Москва 24 поделились эксперты рынка.

Растущая конкуренция ударит в первую очередь по маленьким кофейням, предлагающим кофе за 60-70 рублей, считает основатель и генеральный директор сети кофеен "Даблби" Анна Цфасман.

"Кофейни этого сегмента конкурируют между собой не качеством продукта, а ценой. Чтобы удержать покупателя, они будут ее снижать", – рассказала Цфасман. Она предположила, что стоимость упадет не на одну порцию, а за счет предложения второго напитка в подарок.

При этом собеседница портала отметила, что у кофейни "Даблби" нет возможности урезать стоимость.

"Растут расходы на натуральные хорошие продукты – кофе, молоко, а также на транспорт. Если нам удастся удержать ценник, то мы будем молодцы. В этих условиях можно ожидать даже небольшого роста цены на кофе", – прогнозирует Цфасман.

По ее данным, в традиционных кофейнях хороший капучино стоит от 170 рублей до 300 рублей. Так, капучино и латте в сети "Шоколадница" стоит около 290 рублей, в Сosta латте – по 250 рублей.

Гендиректор и совладелец "Кофе пью" Анастасия Мещерякова также прогнозирует падение цен.

"Я вижу, что в городе предлагают кофе уже за 69 рублей, 70 и 50 рублей. Владельцы заведений хотят удержать своего клиента и считают, что это можно сделать с помощью цены", – рассказала порталу Москва 24 Мещерякова.

Она отметила, что в городе появляется все больше и больше кофеен размером три-четыре квадратных метра со своей кофе-машиной, без выпечки. Однако, по ее мнению, многие не переживут конкуренции:

Эксперт полагает, что для успешной работы в сегменте "кофе с собой по 70 рублей" нужен высокий трафик, так как аренда даже микрокофейни в центре Москвы очень высокая.

По расчетам Мещеряковой, самая низкая цена за капучино в Москве может быть 50 рублей – и не ниже:

Себестоимость стаканчика напитка – 15-20 рублей. Она складывается из затрат на самое дешевое кофейное зерно и молоко. Наценка зависит от стоимости аренды помещения, оплаты работы бариста, не менее 150-200 процентов к себестоимости.



Падение стоимости готового кофе прогнозирует также гендиректор ООО "Урбан Кофикс Раша" (сеть кофеен Cofix, торгующей напитками по фиксированной цене – 60 рублей) Александр Мехришвили.

По его словам, в итоге жесткой конкуренции средние цены на готовый кофе будут неизбежно снижаться. При этом, он отметил, что в Москве увеличивается потребление кофе, поэтому точное изменение цен предсказать сложно. По оценке Мехришвили, сейчас за капучино навынос покупатели отдают 130-160 рублей, а в сегменте классических кофеен – 200-230 рублей.

Гендиректор кофеен Take and Wake Константин Кузьминых полагает, что многие находятся сейчас в раздумьях: снижать или не снижать цены. "Если кто-то и решится, то вряд ли более, чем на 10 процентов", – заявил он.

Основатель сети кофеен "Правда кофе" Филипп Лейтес объяснил, почему стоимость кофе могут снизить только небольшие игроки.

"В Москве активно развивается культура потребления кофе, кофейни открываются каждый день. Разумеется, при такой конкуренции одним из инструментов привлечения и удержания гостя становится стоимость продукта. Этим инструментом традиционно и активно пользуются небольшие игроки, которые пластичны в отношении ценообразования. Крупным сетевым игрокам сложнее, так как они меняют цену по всей сети, а не на одной точке", – рассказал порталу Москва 24 Филипп Лейтес.

По его расчетам, себестоимость капучино объемом 250 миллилитров составляет 35 рублей, а в "Правда кофе" классические напитки – капучино, американо объемом 250 миллилитров – продают за 50 рублей, а 350 миллилитров – за 100 рублей.

Между тем совладелец кофеен Coffee Berry Алена Макухина не ожидает падения цен на основной продукт. По ее словам, стоимость зерна растет, так как поднимается курс евро, топливо не дешевеет.

"В среднем стаканчик качественного кофе в Москве предлагают за 150 рублей, снижения точно не будет", – отметила Алена Макухина.

Президент федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров добавляет, что, несмотря на высокую конкуренцию, открытие кофеен остается прибыльным бизнесом: