В поликлиниках Москвы пройдут лекции о здоровом образе жизни

Лекции, посвященные здоровому образу жизни и профилактике заболеваний, пройдут в столичных поликлиниках с 25 по 30 ноября.

Как сообщает портал мэра и правительства столицы, в детской поликлинике №12 пройдет лекция о нервно-психическом развитии малышей. Врач-педиатр расскажет о факторах стресса у ребенка и объяснит, как их избежать.

В детской поликлиника №58, филиал №3 расскажут о детском плоскостопии, в поликлинике № 61, филиал №3 – о помощи малышу при прорезывании зубов, а в филиал №3 поликлиники № 99 – о профилактике у детей кишечных паразитов.

Жителей Зеленограда ждет лекция о здоровом образе жизни, которая пройдет в поликлинике №201. Врачи объяснят, как укрепить здоровье и снизить риск возникновения наиболее распространенных неинфекционных заболеваний.

В филиале №3 диагностического консультативного центра №1 посетителям расскажут, какие факторы риска способны спровоцировать ухудшение состояния здоровья у пациентов с ишемической болезнью сердца.

В филиале №3 поликлиники №6 слушатели узнают, как снизить вероятность возникновения инфарктов и инсультов и какие факторы влияют на их развитие. Посетители центра здоровья поликлиники №166 смогут узнать, как быстро бросить курить.

В филиале №8 консультативно-диагностической поликлиники №21 пройдет сразу несколько лекций: на тему профилактики гипертонии, диабета, астмы, онкологических заболеваний, а также по вопросам организации рационального питания.

В школе профилактики осложнений диабета в поликлинике №19 состоится занятие, посвященное методам контроля уровня гликемии. Филиал №1 поликлиники № 62 ждет пациентов в возрасте от 75 лет на лекцию в школе "Возраст не помеха".

Мэр столицы Сергей Собянин ранее заявил, что в Москве в ближайшие несколько лет будут капитально отремонтированы 150 поликлиник.