Глава центра Гамалеи заявил о попытках "перекупить" разработчиков вакцины

Фото: ТАСС/РФПИ и Центр имени Гамалеи

Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург заявил в эфире телеканала "Россия 1", что ученых, которые занимались разработкой первой вакцины от коронавируса пытаются переманивать.

Он отметил, что коллектив сотрудников трудится в центре в течение последних десяти лет.

"Этому составу ученых позавидовал бы любой американский и европейский университет. Поэтому ничего у них не получится", – добавил Гинцбург.

11 августа было выдано регистрационное удостоверение на вакцину от коронавируса центра Гамалеи. Производство в РФ запущено 15 августа.

Гражданский оборот может начаться спустя месяц после старта третьего этапа исследований препарата. Распределение будет регулироваться государством.